Jornadas do Priolo comemoram 10 anos de centro ambiental

A XII edição das Jornadas do Priolo decorrem no próximo dia 11, em Ponta Delgada, Açores, e comemoram os 10 anos de atividade do Centro Ambiental daquela ave, uma das espécies mais ameaçadas e mais raras da Europa.

O Priolo (Pyrrhula murina) é uma espécie de ave endémica da ilha de São Miguel, da zona montanhosa que abrange os concelhos do Nordeste e da Povoação

As jornadas, organizadas pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) no âmbito do Projeto Life+ Terras do Priolo, vão decorrer no auditório da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, e este ano pretendem não só promover a biodiversidade, a conservação dos recursos naturais dos Açores e o turismo sustentável, mas também comemorar 10 anos de atividade do Centro Ambiental do Priolo.

Estas jornadas têm como objetivo aumentar o conhecimento e realçar a importância da conservação dos recursos naturais dos Açores, fazer o enquadramento dos projetos de conservação, coordenados pela SPEA a decorrer atualmente nos Açores, e promover o turismo sustentável, sendo este um tema atual e que tem sido visado em várias ações dos projetos de conservação em prol do priolo, acrescenta nota de imprensa.