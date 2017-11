Jornada Anterianas assinalam 175º aniversário do nascimento de Antero de Quental

As Jornadas Anterianas “Antero Hoje”, que assinalam o 175.º aniversário do nascimento de Antero de Quental, vão decorrer a 7 e 8 de novembro, numa iniciativa da Secretaria Regional da Educação e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian.

Segundo nota do executivo regiomal, as jornadas, que terão lugar na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, contam com a participação de oito conferencistas, todos especialistas em temas relacionados com Antero.