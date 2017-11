Jorge Palma edita CD/DVD "Só ao Vivo" em dezembro

O músico Jorge Palma edita no dia 01 de dezembro o álbum “Só ao Vivo”, resultando da gravação dos concertos que realizou no ano passado, no âmbito dos 25 anos do álbum “Só”, anunciou hoje a Warner Music.

A edição de “Só ao Vivo” inclui, além do CD, um DVD, que inclui um apontamento documental de Jorge Palma em discurso direto.

“No ano passado, a propósito do 25.º aniversário da edição de ‘Só’, disco de voz e piano gravado em estúdio como se fosse num recital sem audiência (cada canção interpretada do princípio ao fim, sem interrupções, colagens ou ‘over-dubs’), disco esse que tem vindo a merecer cada vez mais o apreço do público, surgiu a ideia de se realizar uma série de seis concertos com base no mesmo conceito: um grande piano e eu, executando os temas de ‘Só’ e, já agora, muitos outros, desta vez em palco e para vastas audiências”, afirma Jorge Palma no livrete que acompanha a edição.

O CD inclui os temas da edição original de “Só”, exceto “Jeremias o fora da lei”, e aos quais se juntam “O lado errado da noite”, “Passos em volta” e uma versão de “Avec le temps”, do francês Leo Ferré (1916-1993). O DVD apresenta sete temas gravados nos espetáculos, em que além de repertório de Jorge Palma e da versão de “Avec le temps”, existe uma outra versão, de “Bird on the wire”, de Leonard Cohen (1934-2016).

“O projeto resultou em pleno, foram noites intensas – duas no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, duas na Casa da Música, no Porto, uma no Convento São Francisco, em Coimbra, e a última no Teatro das Figuras, em Faro – e a todo o processo, desde o planeamento, organização e execução até à qualidade e minúcia do trabalho de conceção e projeção vídeo e captação de som e imagem, sem esquecer o entusiasmo do público, seguiu-se uma rigorosa fase de pós-produção, criação e execução de capa e interiores”, remata o músico.

A canção “O meu amor existe” abre o alinhamento do CD que totaliza 16 temas, entre eles “Com uma viagem na palma da mão”, “Na terra dos sonhos”, “Onde estás tu, mamã (canção de Lisboa)”, “Frágil”, “Dizem que não sabiam quem era/O fim” e “A gente vai continuar”.

O DVD inclui sete canções: “Dá-me Lume”, “Essa miúda”, “À espera do fim”, “Bairro do amor”, “Avec le temps”, “Bird on the wire” e “Só”, para além do testemunho de Jorge palma.

O pianista, cantor e autor Jorge Palma, de 67 anos, está a celebrar 45 anos de carreira.