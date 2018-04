Jogos online e a dinheiro são novos vícios, é a manchete do Açoriano Oriental. A dependência de telemóveis, da internet e dos jogos online e a dinheiro é uma nova realidade nos Açores. Governo prepara plano de prevenção

São Miguel lidera tratamento com metadona, em comparação com o território nacional, Bispo apela a menos individualismo na comunidade cristã; A odisseia do hóquei feminino em São Miguel; Clemente é o suplente mais valioso em Portugal