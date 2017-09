Jogo Portugal-Ilhas Faroé com lotação esgotada

O jogo entre a seleção portuguesa e a sua congénere das Ilhas Faroé, a disputar na quinta-feira no Estádio do Bessa, no Porto, terá lotação esgotada, indicou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).





“Apesar de ser final do mês e a partida se disputar num dia de semana, os adeptos corresponderam em massa ao apelo dos campeões europeus e compraram todos os ingressos disponíveis. Estarão, desta forma, 25 mil espectadores a apoiar a seleção nacional no Bessa”, indicou FPF, na sua página na Internet.

A partida do grupo B da fase de qualificação europeia para o Mundial2018 está agendada para as 19:45 e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.

Portugal ocupa o segundo lugar do grupo B com 15 pontos, menos três do que a Suíça, que lidera, e mais oito do que a Hungria, que é terceira. As Ilhas Faroé seguem no quarto posto com cinco.