A vitória já era o único resultado que interessava ao plantel do Santa Clara e agora ainda mais, depois dos jogos de ontem da Académica e do Penafiel. Vencer equivale não só a conquistar três pontos mas também a confirmar desde logo a subida de divisão. Tudo isto no domingo de Santo Cristo, uma data que nem sempre é favorável aos “encarnados” dePonta Delgada.



Atendendo aos últimos vinte anos, ao Santa Clara calhou jogar por 11 vezes no mesmo dia da procissão da maior festividade religiosa da Região e só venceu em quatro ocasiões. Duas delas coincidiram com os anos das subidas à 1.ª Divisão: a 9 de maio de 1999 os “encarnados” de Ponta Delgada bateram 0-3 a Naval 1.º de Maio na Figueira da Foz; e a 20 de maio de 2001, derrotaram em casa a Académica de Coimbra por 2-1. As outras duas vezes que o Senhor Santo Cristo dos Milagres foi sinónimo de vitória foi a 13 de maio de 2007 (0-4 ao Desportivo de Chaves) e a 17 de maio de 2009 (3-1 à Oliveirense).

As cinco derrotas aconteceram a 5 de maio de 2002 (Belenenses 0-2), 25 de maio de 2003 (Paços de Ferreira 3-1), 29 de maio de 2011 (Trofense 0-1), 13 de maio de 2012 (Naval 1.º de Maio 5-1) e 21 de maio de 2017 (Portimonense 1-2).

O único empate ocorreu na época 2014/15, com o nulo frente ao Feirense, a 10 de maio.



Repetir o que foi feito em 1998/99 e em 2000/01

Se o Santa Clara vencer hoje o Real Massamá passará a somar 66 pontos, mais três que a Académica de Coimbra, com apenas uma jornada pela frente mas com vantagem no confronto direto. Isso equivale à equipa de Carlos Pinto repetir o feito da formação comandada por Manuel Fernandes na temporada 1998/99 e do plantel às ordens de Carlos Manuel na época 2000/01, anos das duas únicas subidas à I Liga do Santa Clara.