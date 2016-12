João Sousa e Gastão Elias com entrada direta no Open da Austrália de 2017

Os tenistas portugueses João Sousa e Gastão Elias têm entrada direta no quadro principal masculino do Open da Austrália, o primeiro 'Grand Slam' da temporada, que se disputa entre 16 e 29 de janeiro de 2017.



Com a divulgação hoje da lista de inscritos, Sousa e Elias viram confirmada a presença no Open da Austrália de 2017.

Esta é a terceira vez consecutiva que os dois principais tenistas nacionais entram diretamente num ‘Grand Slam’, depois de terem disputado ambos Wimbledon e o Open dos Estados Unidos, em 2016.

Enquanto João Sousa, número um nacional e 43.º mundial, estará pela quinta vez no quadro principal em Melbourne Park – perdeu na terceira ronda, com o agora número um mundial Andy Murray, nas duas últimas edições -, Elias, o 81.º tenista do ‘ranking’, fará a sua estreia.