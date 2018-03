João Sousa caiu para o 85.º posto do ranking ATP

O tenista português João Sousa perdeu hoje 13 lugares e caiu para o 85.º posto do ranking ATP, que continua a ser liderado pelo suíço Roger Federer, à frente do espanhol Rafael Nadal, segundo.

Sousa, que já chegou a ocupar o 28.º lugar da hierarquia mundial, continua em queda, mas mantém-se com o único português a marcar presença no ‘top 100’. Gastão Elias continua à ‘porta’, embora tenha perdido três posições e caído para 105.º.

Pedro Sousa subiu para o 119.º lugar, enquanto Pedro Domingues deu um salto para o 179.º posto.

No ‘top 10’, o argentino Juan Martin del Potro protagonizou a única alteração da semana, ao subir ao oitavo lugar, por troca com o sul-africano Kevin Anderson, que passou a ser nono.

No topo, Federer continua líder, à frente de Nadal e do croata Marin Cilic, que continua como terceiro classificado.

O escocês Andy Murray (29.º), que não compete desde o torneio de Wimbledon do ano passado, perdeu o estatuto de melhor tenista britânico, que detinha desde 2006, tendo sido ultrapassado por Kyle Edmund (24.º), semifinalista do último Open da Austrália.

No circuito feminino, os lugares cimeiros também se mantiveram inalterados, com a romena Simona Halep a comandar à frente da dinamarquesa Caroline Wozniacki, que segue no segundo posto, e da espanhola Garbine Muguruza, terceira.

Embora tenha perdido 10 lugares, Michelle Larcher de Brito continua com o estatuto de melhor tenista portuguesa, ocupando o 370.º posto. Inês Murta é 601.ª e Maria João Koehler segue na 744.ª posição.