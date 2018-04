João Ponte destaca reforço de abastecimento de água a explorações agrícolas

O secretário regional da Agricultura e Florestas dos Açores, João Ponte, valorizou esta quarta-feira os investimentos feitos no abastecimento de água às explorações agrícolas, nomeadamente na ilha do Pico, onde o executivo está por estes dias.

Falando aos jornalistas à margem de uma visita às obras para aproveitamento dos recursos hídricos e impermeabilização da lagoa do Paúl, João Ponte realçou: "Neste momento, a capacidade de armazenamento ronda os 33 mil metros cúbicos. Com esta nova lagoa, que terá uma capacidade para armazenar cerca de sete mil metros cúbicos, vamos chegar aos cerca de 40 mil metros cúbicos no total, o que é muito importante para a ilha do Pico, especialmente no período de verão".

A obra, que foi também visitada pelo presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, representa um investimento de cerca de 205 mil euros e vai beneficiar 40 explorações.

O governante assinalou ainda que o executivo açoriano irá investir este ano um total de 1,2 milhões de euros em abastecimento de água às explorações agrícolas, dos quais cerca de 600 mil euros na ilha do Pico.

"Estes valores mostram a importância que este tipo de investimento tem, sobretudo para facilitar a vida aos agricultores e também para contribuir para a melhoria do rendimento das explorações", concretizou João Ponte.

Na quinta-feira, terceiro e último dia da visita estatutária ao Pico, o presidente do Governo Regional visita o projeto turístico 'Lava Homes', um empreendimento de quatro estrelas que se destaca pela forte componente de sustentabilidade ambiental.

O programa desta visita estatutária, como habitualmente, inclui ainda visitas dos membros do Governo a diversos investimentos em curso, além de reuniões com entidades da ilha.