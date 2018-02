João Pinto Coelho apresenta novo livro na Livraria Solmar

João Pinto Coelho, recorde-se, venceu o prémio LeYa 2017, e surgiu no panorama literário em 2015, com o romance Perguntem a Sarah Gross.

Na senda do primeiro romance, refere uma nota de imprensa enviada a este jornal, as páginas de Os Loucos da Rua Mazur são um desvelar da violência de cristãos contra Judeus, o único facto histórico no romance, numa pequena localidade, a nordeste da Polónia na II Guerra Mundial.