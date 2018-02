João Luís Gaspar reconduzido na reitoria da UAc

A recondução foi assegurada com dez votos do Conselho Geral, por oposição aos quatro votos conquistados por Tomás Ponce Dentinho, que concorria com João Luís Gaspar no ato eleitoral.



O processo eleitoral do reitor da UAc fica, entretanto, marcado pela posição da Associação Académica da Universidade dos Açores que considerou que o mesmo não cumpria com "a prossecução do interesse e da proteção da confiança dos estudantes", dada a ausência de um representante dos alunos no Conselho Geral.