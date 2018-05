João Henriques é o novo treinador do Santa Clara

O antigo treinador do Paços de Ferreira e Leixões é o escolhido pelo Santa Clara para substituir Carlos Pinto, na temporada de regresso dos "encarnados" de Ponta Delgada à I Liga de futebol. Técnico de 45 anos assinou contrato com duração de uma temporada e deverá chegar a São Miguel a na última semana de junho.

O anúncio foi feito na página oficial do Santa Clara na rede social Facebook, com um vídeo a simular o conhecido jogo de tabuleiro Monopólio. João Henriques, natural de Tomar, iniciou a última temporada como adjunto de Kenedy no Leixões, tendo assumido o comando técnico da formação de Matosinhos já com o campeonato a deccorer. Os bons resultados no Estádio do Mar levaram-no à I Liga, onde treinou o Paços de Ferreira, tendo falhado a manutenção pelos "castores".

Em declarações ao Açoriano Oriental, o diretor desportivo dos açorianos, Diogo Boa Alma, assumiu que a opção por João Henriques foi determinada pelo perfil do técnico. "É uma pessoa que nos agrada, com competência e ideia de jogo. Valoriza os jogadores, tem muita experiência no campeonato português e no estrangeiro", afirmou.

João Henriques deverá chegar aos Açores na última semana de junho, dias antes do arranque da pré-temporada do Santa Clara, agendada para os dias 28 e 29 de junho, com os habituais exames médicos.