João Corvelo quer a Graciosa na linha Lilás da Atlânticoline

O deputado regional do PCP defendeu, na Assembleia Legislativa, localizada na Horta, que a ilha da Graciosa não pode continuar marginalizada no que respeita ao transporte marítimo de passageiros e, como tal, apoiou o projeto de resolução do PSD 'Inclusão da Graciosa na Linha Lilás da Atlânticoline' que esteve a ser debatido no plenário desta quinta-feira.

Segundo uma nota de imprensa do partido, João Paulo Corvelo relembrou ainda uma resolução política do X Congresso Regional do PCP de 2016 e leu parte do seguinte texto aos deputados das restantes bancadas parlamentares: “Quanto ao transporte marítimo de passageiros, regista-se como muito positiva a entrada ao serviço dos novos ferries com capacidade de transporte de viaturas entre as ilhas do Triângulo (Faial, Pico e S. Jorge) alargando este serviço à ilha Terceira na época alta. O PCP considera que esta experiência não só deve ser reforçada nas suas frequências como este serviço deve ser alargado a todo o Grupo Central.”