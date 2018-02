João Capela nomeado para arbitrar o Tondela-Sporting

O árbitro da Associação de Futebol de Lisboa, de 43 anos, vai ser auxiliado por Ricardo Santos e Paulo Brás, que serão os assistentes, e por Carlos Espadinha, que estará como quarto árbitro. O papel de vídeoárbitro caberá a Bruno Esteves.

O encontro está agendado para as 20:00, no Estádio João Cardoso.

O Sporting segue no terceiro posto da I Liga, com 53 pontos, menos três e menos um jogo que o Benfica, que é segundo classificado. O FC Porto lidera, com 58.

Por seu lado, o Tondela está no 11.º posto, com 25 pontos, e, em caso de vitória, ultrapassa o Portimonense, que é 10.º.