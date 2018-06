João Almeida muito feliz com época, mas ainda não pensa dar o salto

O ciclista português João Almeida (Hagens Berman Axeon) está muito feliz com a temporada que está a realizar, mas ainda não pensa em dar o salto para uma equipa do World Tour.

A competir no escalão sub-23, João Almeida, que completa 20 anos em agosto, já venceu esta temporada Liège-Bastogne-Liège da categoria e foi segundo na Volta a Itália da mesma faixa etária.

"Está a ser muito boa, estou muito feliz com a minha época", assumiu João Almeida, que está a participar nos Nacionais de ciclismo, em Belmonte.

Com uma medalha de prata no contrarrelógio de sub-23 já assegurada, João Almeida vai ainda participar na prova de fundo hoje e para já quer apenas descansar alguns dias sem pensar muito numa subida de escalão.

"Ainda sou um pouco novo, ainda quero ficar mais um ano nos sub-23 e vamos ver como corre", assumiu.

Sobre a temporada que está a fazer, João Almeida assegura que "não estava nada à espera".

"Liège já foi uma grande surpresa. Saber que perdi o Giro por causa de uma queda [na primeira parte da última etapa], deixa-me um pouco com um sabor amargo, mas estou muito feliz com a minha prestação. Consegui a camisola branca e estou muito feliz com a época que estou a fazer", disse.