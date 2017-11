Joana Gama apresenta 'Viagens na Minha Terra' no Teatro Micaelense

O espetáculo marca o regresso da pianista a São Miguel, depois de, em 2016, ter passado pela mesma casa de espetáculos para apresentar a digressão SATIE.150.

O recital 'Viagens na Minha Terra', refira-se, é composto por obras de Fernando Lopes-Graça (Viagens na Minha Terra – Dezanove Peças para Piano sobre Melodias Tradicionais Portuguesas) e Amílcar Vasques-Dias (Lume de Chão – Tecido de Memórias e Afectos).

Na tarde de sábado, e também no Teatro Micaelense, a pianista vai juntar-se ao coreógrafo Victor Hugo Pontes, para a apresentação de 'Nocturno', uma cocriação dos dois artistas, que explora o imaginário infantil referente à noite.

Conforme recorda uma nota de imprensa enviada a esta jornal, Joana Gama é presença regular nas principais salas portuguesas, e venceu, em 2008, na categoria de piano, o Prémio Jovens Músicos. Como pianista e performer, tem estado envolvida em projetos que associam a música às áreas da dança, da fotografia, do vídeo e cinema. QUEST, o duo de piano e eletrónica partilhado com Luís Fernandes, passou por festivais como Novas Frequências (Rio de Janeiro) e MADEIRADIG. O primeiro disco foi considerado um dos melhores álbuns de 2014 por diversos críticos portugueses. Em 2016, Joana Gama dedicou-se a SATIE.150 - Uma celebração em forma de guarda-chuva, que assinalou, em Portugal, os 150 anos do nascimento do compositor Erik Satie.