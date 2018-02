Jesus diz que Sporting tem condições para chegar à final da Liga Europa

O treinador de futebol do Sporting afirmou esta quarta-feira que a equipa tem todas as condições para chegar a uma final da Liga Europa, competição na qual defronta na quinta-feira o Astana, em jogo dos 16 avos de final.

“É um sonho, e, mais do que um sonho, pode ser uma realidade. O Sporting tem todas as condições para poder chegar a uma final desta competição”, disse Jorge Jesus, na conferência de imprensa que antecedeu o treino dos ‘leões’ no relvado sintético do Astana Arena.

O técnico garantiu que o Sporting “vai fazer tudo para conseguir um resultado positivo” no jogo de quinta-feira, agendado para as 16:00 horas de Lisboa, reconhecendo que o campeão cazaque, que tem estado sem competir devido à pausa de inverno, é um adversário difícil.

"É um adversário que no seu estádio é difícil e perigoso. Vamos avançar hoje para adaptação ao sintético. Amanhã [quinta-feira] vamos ter mais dificuldades porque o adversário também tem direito a sonhar”, disse.

Jesus criticou o piso do Astana Arena e admitiu não ter levado o defesa central Jérémy Mathieu para a capital cazaque por o jogo se ir disputar num relvado sintético.

“Se eu mandasse na FIFA ou na UEFA sintéticos zero. Podem dizer que são de última geração, mas é tudo treta ao pé da relva”, afirmou.

O treinador do Sporting voltou a garantir que a primeira prioridade do clube “é ser campeão em Portugal”, mas reconheceu que ganhar a Liga Europa é mais prestigiante.

“Toda a gente sabe que em Portugal, os ‘três grandes’ definem o campeonato como prioridade (…) Fizemos tudo para estarmos aqui em condições. Queremos chegar o mais longe possível”, disse o treinador.

Com a equipa a lutar em várias frentes – Liga Europa, Liga portuguesa e Taça de Portugal, e admitindo que “o sucesso, às vezes, paga-se caro”, Jorge Jesus garantiu que vai apresentar em Astana uma equipa forte e empenhada em conseguir um resultado positivo.

“Vai ser jogo a jogo, vamos lançar no jogo aqueles que pensamos que vão dar as melhores respostas para que a equipa esteja forte que consiga fazer um bom resultado para chegar a Lisboa em vantagem”, afirmou.

O Sporting, atual terceiro classificado da Liga portuguesa, com os mesmos pontos do segundo, o Benfica, chega à Liga Europa depois de ter terminado no terceiro lugar no grupo D da Liga dos Campeões, atrás do FC Barcelona e da Juventus.

O encontro de quinta-feira, que terá início às 16:00 de Lisboa, será arbitrado pelo francês Ruddy Buquet. A segunda mão joga-se em Alvalade, em 22 de fevereiro.