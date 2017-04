Jacinta e Francisco Marto vão ser canonizados a 13 de maio, em Fátima

O papa Francisco vai canonizar os dois pastorinhos Jacinta e Francisco durante a sua visita a Fátima, a 13 de Maio, noticiou hoje a Rádio Renascença.



O anúncio foi feito pelo papa no Consistório em que foram fixadas as datas para a cerimónia de canonização de 37 futuros santos, entre eles Jacinta e Francisco.

A canonização de Francisco e Jacinta, beatificados pelo papa João Paulo II, em Fátima, a 13 de Maio de 2000, estava dependente do reconhecimento de um milagre, a cura de uma criança brasileira, em 2013, o que aconteceu a 23 de março.

No dia em que se soube da notícia da aprovação por Jorge Bergoglio do milagre atribuído a Jacinta e Francisco, o cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, confessou-se “muito feliz” com a notícia.

O Papa visita Fátima a 12 e 13 de maio para o centenário das “aparições”, em 1917.