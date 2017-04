Italiano morreu esta madrugada junto ao estádio da Luz na sequência de atropelamento e fuga

Um homem de 41 anos, de nacionalidade italiana, morreu esta noite na sequência de um atropelamento e fuga junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, adiantou a PSP, chamada ao local depois de alertada para a existência de confrontos.



A ocorrência foi já entregue à Polícia Judiciária, que investiga a possibilidade de se ter tratado de um homicídio.

Para já, a PSP prossegue a investigação da situação de atropelamento e fuga sem prestação de socorro, não tendo ainda dados sobre o veículo, disse à Lusa a oficial de serviço do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública.O atropelamento ocorreu ao início da madrugada, na Avenida Machado Santos, junto à rotunda sul do Estádio da Luz, tendo a PSP sido chamada ao local pelas 02:40 depois de alertada para a existência de confrontos.

A polícia encontrou no local apenas o corpo da vítima e diz ter “dados contraditórios sobre as preferências clubísticas” do homem italiano encontrado morto.

Segundo o Correio da Manhã, que noticiou a morte, o homem teria ligações ao clube italiano Fiorentina e seria também adepto do Sporting e teria estado envolvido em confrontos entre claques rivais, que terão começado com o arremesso de pedras e culminado com o atropelamento e fuga.

Os clubes rivais de Lisboa, Sport Lisboa e Benfica e Sporting Clube de Portugal defrontam-se hoje em Lisboa, no Estádio de Alvalade, num jogo que pode ser decisivo para decidir o título de campeão nacional.