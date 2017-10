Itália recebe ajuda da Suiça e Croácia para combater incendios no norte do país

A Suíça e a Croácia responderam hoje a um pedido de ajuda das autoridades italianas e enviaram aviões para ajudar no combate a incêndios que já obrigaram a retirar centenas de pessoas de localidades no norte de Itália.





Segundo as autoridades italianas, a Suíça enviou três helicópteros para se juntarem à frota de aviões Canadair de Itália e a Croácia enviou dois dos seus próprios Canadair.

As autoridades de Piemonte e Lombardia já pediram ao governo central que seja declarado o estado de emergência naquelas regiões, atingidas por um verão anormalmente seco, início de outono igualmente seco e ventos que ajudaram a espalhar as chamas.

O ministro do Ambiente, Gian Luca Galletti, visitou hoje Milão e disse que a situação era crítica, "especialmente no que se refere à qualidade do ar", acrescentando que espera que as condições meteorológicas melhorem.

Desde domingo que centenas de bombeiros combatem mais de uma dezena de incêndios florestais que obrigaram à retirada de centenas de pessoas nas regiões italianas de Piemonte e Lombardia, segundo os serviços de emergência.