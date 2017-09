Iraque liberta cidade de fronteira com a Síria

As forças iraquianas libertaram hoje a cidade de Akashat, a oeste do Iraque, tomada pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI) e que fica próxima de um dos bastiões na fronteira com a Síria, Al Qaim.





O comando de operações conjuntas local anunciou, em comunicado divulgado pela agência Efe, que as unidades iraquianas compostas pelo exército e pelas milícias xiita, sunita e pelas operações de Al Anbar "libertaram por completo" a cidade de Akashat.

A mesma fonte adiantou ter sido aberta a estrada que liga Al Qaim, um dos últimos bastiões do EI no Iraque, com o objetivo de lançar em breve uma operação naquela área que faz fronteira com a Síria.

O Iraque vive quase diariamente ataques reivindicados ou atribuídos ao EI e, depois da perda de Mossul, os ‘jihadistas’ do EI foram forçados a abandonar um outro bastião, Tal Afar, no norte do país, no fim de agosto, e perderam milhares de combatentes.