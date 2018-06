IPSS da Ribeira Grande já se podem candidatar a apoios

As mais lidas

Para qualquer esclarecimento podem contatar os serviços através do telefone 296 470 765.

A entrega das candidaturas e respetivos documentos pode ser feita por e-mail através do endereço dase@cm-ribeiragrande.pt ou presencialmente na divisão de Ação Social e Educação, sito à avenida Luís de Camões, n.º 16, 1.º andar da central de camionagem da Ribeira Grande.

O regulamento disponível no site da autarquia ( www.cm-ribeiragrande.pt) .

Cada candidatura deverá ser formalizada até 15 de junho próximo no requerimento próprio, bem como o registo municipal da IPSS, no caso da instituição se candidatar pela primeira vez

Abriu o período de candidaturas para atribuição de apoios às IPSS no âmbito do regulamento municipal de apoio a instituições particulares de solidariedade social, informou esta segunda-feira a Câmara Municipal da Ribeira Grande.

