IPMA prolonga avisos meteorológicos por causa da chuva e trovoada em sete ilhas dos Açores

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou hoje o aviso laranja para cinco ilhas dos Açores devido à previsão de chuva até às 00:00 de sábado.

De acordo com o IPMA, o aviso laranja, o segundo de uma escala de quatro, vigora até às 00.00 de sábado nas ilhas Terceira, Faial, Graciosa, São Jorge e Pico, que a partir daquela hora passam depois a aviso amarelo até às 08:00 de sábado.

O aviso amarelo naquelas cinco ilhas do grupo central do arquipélago até às 08:00 de sábado é justificado com a previsão de trovoada.

Para as ilhas de São Miguel e Santa Maria, grupo oriental, o aviso meteorológico amarelo vai estender-se até às 00:00 de sábado devido às previsões de precipitação e trovoada.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) emitiu um aviso a alertar para estas previsões e recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção.