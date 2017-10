IPMA prolonga Aviso Amarelo para sete ilhas dos Açores devido à chuva e trovoada

Segundo o IPMA, o 'Aviso Amarelo' para as ilhas de Santa Maria e de São Miguel, grupo oriental do arquipélago, vigora agora até às 18:00 locais de quarta-feira (mais uma hora em Lisboa).

Já no grupo central, ilhas do Pico, Graciosa, Terceira, São Jorge e Faial, o 'Aviso Amarelo' para trovoada vigora entre as 00:00 e as 09:00 de quarta-feira, enquanto que o aviso para precipitação começa às 21:00 de hoje e termina às 09:00 de quarta-feira.

A delegação regional dos Açores do IPMA justifica os avisos com a passagem de uma superfície frontal fria com atividade moderada a forte que irá provocar um agravamento do estado do tempo nestes dois grupos.

O 'Aviso Amarelo', o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.