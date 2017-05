IPMA prolonga até segunda-feira aviso amarelo devido a chuva e trovoada nos Açores

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou até segunda-feira o aviso amarelo devido a trovoada e chuva pontualmente forte para todas as ilhas do arquipélago dos Açores.



Segundo o IPMA, o aviso amarelo devido a "aguaceiros pontualmente fortes por vezes acompanhados de trovoada" para as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) e para as ilhas do grupo central (Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa) estende-se até às 12:00 horas locais (mais uma em Lisboa) desta segunda-feira. Para as ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo), o aviso amarelo estará em vigor até às 09:00 horas de segunda-feira. O aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.