IPMA prolonga até domingo aviso amarelo para sete ilhas dos Açores

Segundo uma nota do IPMA, em causa estão as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) e as ilhas do Grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Graciosa).

A SATA Air Açores cancelou hoje dois voos que faziam a ligação entre as ilhas Terceira e Faial e entre a Terceira e São Jorge, devido ao mau tempo, disse à Lusa, o porta-voz do Grupo SATA.

António Portugal indicou que os voos em causa (Terceira-Horta-Terceira e Terceira-São Jorge-Terceira) estavam programados para esta manhã.

Em terra ficaram 206 passageiros destes voos, que serão "protegidos em voos de horário" no domingo.

Também a Atlanticoline, empresa pública de transporte marítimo de passageiros e viaturas nos Açores, informou hoje na sua página de Facebook que, "devido às condições meteorológicas", a ligação prevista para este sábado "entre Faial, Pico e São Jorge foi cancelada".

Na sequência ainda do mau tempo, e apesar de não haver qualquer aviso meteorológico para as ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo), a autoridade marítima anunciou o fecho do Porto da Casa, na ilha do Corvo, a toda a navegação, numa informação enviada às redações pelo capitão do porto de Santa Cruz das Flores.