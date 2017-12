IPMA mantém aviso laranja para chuva e trovoada nos Açores

De acordo com a informação do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as condições meteorológicas adversas que se têm feito sentir nos Açores deverão continuar até às 8h00 de sábado, dia 2 de dezembro, mantendo-se assim o aviso laranja.