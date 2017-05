IPMA emite 'Aviso Amarelo" para ilhas açorianas de Flores e Corvo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje um 'Aviso Amarelo' para sexta-feira para as ilhas das Flores e do Corvo, no grupo ocidental dos Açores, onde espera vento forte e agitação marítima.



O aviso destina-se ao período entre as 14:59 e 23:59 (hora local), com o IPMA a prever “rajadas” de vento fortes e “altura significativa das ondas”. O 'Aviso Amarelo’ é o terceiro mais grave de uma escala de cinco.