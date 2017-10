IPMA eleva para laranja aviso para cinco ilhas dos Açores devido à chuva

Segundo o IPMA, o 'Aviso Laranja' vigora até às 15:00 de sexta-feira (mais uma hora em Lisboa) nas ilhas do Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge, grupo central do arquipélago.

Para estas ilhas, o IPMA emitiu também um 'Aviso Amarelo' para vento e outro para trovoada, o primeiro entre as 00:00 e as 15:00 de sexta-feira, hora em que termina também o segundo.

Já no grupo oriental, ilhas de São Miguel e Santa Maria, o 'Aviso Amarelo' para trovoada e precipitação vigora até às 24:00 de sexta-feira.

As ilhas das Flores e do Corvo, o grupo ocidental, estão sob 'Aviso Amarelo' devido à previsão de trovoada e chuva até às 12:00 de sexta-feira.

A delegação regional dos Açores do IPMA adianta que “as condições de forte instabilidade” devem continuar nas próximas horas a condicionar o estado do tempo” no arquipélago, sendo que podem “ocorrer rajadas até 90 quilómetros/hora” nas ilhas do grupo central, especialmente na Terceira.

O 'Aviso Laranja' é o segundo de uma escala de quatro e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado. O 'Aviso Amarelo', o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.