IPMA coloca duas ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido à chuva

Segundo o IPMA, o aviso meteorológico para as ilhas do Corvo e das Flores, grupo ocidental do arquipélago, vigora entre as 23:00 de hoje e as 17:00 de quarta-feira.



A delegação regional dos Açores do IPMA justifica o aviso com uma superfície frontal com ondulações que deverá provocar um agravamento do estado do tempo na próxima madrugada nas duas ilhas.

O aviso amarelo, o terceiro da escala, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.