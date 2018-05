'Ioga na Biblioteca' da Horta

A participação nestas sessões, pode ler-se numa nota de imprensa do Gabinete de Apioio à Comunicação Social (GACS), "obriga a inscrição prévia, que deve ser efetuada através do email bpar.horta.info@azores.gov.pt, do telefone 292 202 550 ou nas instalações da Biblioteca, até sexta-feira, 1 de junho".

Sara Porto, licenciada em Biologia Marinha e Pescas pela Universidade do Algarve, com pós-graduação em Estudos Integrados dos Oceanos pela Universidade dos Açores, já publicou dois livros para crianças, intitulados "Finalmente Árvore" e "Safira", em parceria com a APADIF – Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilhas do Faial.