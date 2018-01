Investimento estrangeiro na China cresce 7,9% em 2017

Os dados revelam que, em dezembro, o FDI no país asiático fixou-se em 11.479 milhões de dólares (9.387 milhões de euros), menos 9,2% do que no mesmo mês do ano anterior.

Em 2017, um total de 35.652 empresas foram criadas na China com capital oriundo do exterior, um aumento de 27,8%, face a 2016, segundo o ministério.

O crescimento do FDI no setor tecnológico fixou-se em 61,7%.

As autoridades chinesas divulgaram ainda que o investimento chinês no estrangeiro, em 2017, recuou 29,4%, para 120.080 milhões de dólares (98.197 milhões de euros).

A queda deve-se às medidas adotadas por Pequim, em finais de 2016, para travar o que considera "investimentos irracionais", numa altura em que a fuga de capitais do país registou valores recorde.