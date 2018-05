A manchete do Açoriano Oriental destaca que o primeiro objetivo de Lau Lian Seng é garantir a manutenção do Santa Clara na I Liga e aumentar o número de adeptos do clube.

"Junta prevê obras no miradouro do ilhéu de São Roque em 2019" é o título da manchete fotográfica. "Voos da Delta podem gerar 6 ME para a Região", "Funcionários da SATA sugerem medidas para o verão" e "Greve dos médicos obriga a cancelar consultas" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.