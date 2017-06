Investidor oriental entra na SAD do Santa Clara

O Santa Clara já encontrou o investidor para a compra das 47,6 por cento das ações da SAD: trata-se da Portadmiral - Investiments, Unipessoal Limitada, empresa oriental mas com sede na Bobadela, que estará representada no conselho de administração pelo árabe Khaled Ali Mesquista Saled.



A confirmação deu entrada no dia 6 de junho no Portal da Justiça, com o Conselho de Administação do Santa Clara Açores Futebol SAD a sofrer uma reconfiguração com a entrada de dois novos vogais.

Rui Cordeiro mantém a função de presidente, mas passa a contar agora com o diretor desportivo Diogo Boa Alma como vogal, assim como o Khaled Saleh, intermediário de jogadores licenciado na Federação Portuguesa de Futebol

A entrada dos novos vogais coincidiu com a saída dos açorianos Miguel Simas e André Feliciano do conselho de administração da SAD, com a eleição a ter decorrido a 25 de maio.