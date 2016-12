Inverno começa hoje de manhã

O inverno começa hoje, às 10:44 (hora de Lisboa), e vai prolongar-se, no hemisfério norte, até 20 de março, data em que se inicia a primavera.



O solstício de inverno, que marca o início do inverno, a estação mais fria do ano, produz o dia mais curto: em Lisboa, por exemplo, o dia terá a duração de nove horas, 27 minutos e quatro segundos, refere o portal do Observatório Astronómico de Lisboa.

A estação do inverno vai manter-se até ao próximo equinócio, que ocorrerá a 20 de março, às 10:29 (hora de Lisboa), assinalando o começo da primavera.

Ao mesmo tempo que começa o inverno nos países do hemisfério norte, inicia-se o verão nos países do hemisfério sul.

Os solstícios são pontos em que a declinação do Sol atinge extremos: máxima, no verão, e mínima, no inverno.

Os equinócios, que marcam o começo da primavera, em março, e do outono, em setembro, correspondem aos instantes em que o Sol cruza o equador celeste.

Ao contrário dos solstícios, em que os dias não têm a mesma duração do que as noites, nos equinócios, o dia e a noite duram o mesmo tempo.