Inundações no Sri Lanka fazem pelo menos 91 mortos

Pelo menos 91 pessoas morreram e outras 110 estão dadas como desaparecidas na sequência das inundações que estão a afetar a região sudoeste do Sri Lanka, divulgaram hoje fontes oficiais locais.



“Noventa e uma pessoas foram confirmadas como mortas devido às inundações e aos deslizamentos de terra”, indicou o diretor-geral do serviço de gestão de desastres, L. P. Liyanage, em declarações à agência noticiosa espanhola EFE.

Outras 110 pessoas estão dadas como desaparecidas e há registo de pelo menos oito feridos.

A forte chuva registada nos últimos dias provocou inundações em cinco dos 25 distritos daquele país, incluindo a capital Colombo e várias zonas adjacentes, que afetaram mais de 20 mil pessoas.

Para as zonas afetadas foram destacados 250 operacionais e 28 equipas de resgate do Exército, bem como 85 unidades da Marinha, informou o secretário do Ministério de Gestão de Desastres, S.S. Miyanawala.

Foram igualmente mobilizados seis helicópteros e 21 embarcações para retirar as muitas pessoas que se encontram isoladas e sem meios para sair das zonas afetadas.

Em maio de 2016, uma intensa tempestade provocou chuvas torrenciais e inundações no Sri Lanka. Na altura, mais de 100 pessoas morreram e 300 mil pessoas foram obrigadas a sair das respetivas casas.

Tendo em mente o cenário registado no ano passado, as autoridades ordenaram a evacuação das zonas afetadas em 2016 e emitiram alertas de possíveis deslizamentos de terra em oito distritos do país.

A forte precipitação registada nos últimos dias no Sri Lanka, país normalmente afetado por chuvas durante a época das monções (que atinge o sul da Ásia no período do verão), surge após vários meses de seca.

Em finais do ano passado, o Sri Lanka foi atingido pela pior seca da última década, com cerca de 713.000 pessoas afetadas.