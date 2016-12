Interditas entradas e saídas no porto da Horta na noite de passagem de ano

A Capitania do porto da Horta anunciou a interdição de entradas e saídas de embarcações, bem como a acostagem no terminal de passageiros, na noite de passagem de ano, devido ao fogo-de-artifício.



Em comunicado, o capitão do porto, Rafael da Silva, adianta que na noite de passagem de ano "se irá proceder a um espetáculo de pirotecnia, a partir da ponta do molhe norte do porto da Horta (terminal de passageiros)", pelo que, "entre as 23:30, de 31 de dezembro de 2016 e 00:30, de 01 de janeiro de 2017", ficam interditas entradas e saídas do porto.

Durante este período, Rafael da Silva informa que "a navegação e permanência, a pairar ou fundeado, no interior do porto da Horta" só é permitida "na área a norte da linha que une o extremo norte da marina à extremidade do molhe comercial, a sul, estendendo-se a 200 metros para o exterior do porto".

O capitão do porto da Horta informa, ainda, que fica interdita a acostagem no terminal de passageiros do porto, entre as 21:30 do dia 31 de dezembro e as 00:30 do dia 01 de janeiro.

A marina da Horta, a primeira infraestrutura do género inaugurada nos Açores há 30 anos, acolhe anualmente milhares de embarcações de várias nacionalidades, que cruzam o oceano Atlântico.

Em junho, o chefe do gabinete de operações náuticas, Armando Castro, disse à agência Lusa que, em 2015, passaram pela única marina da ilha do Faial, no grupo central do arquipélago, um total de 1.232 embarcações e 6.463 tripulantes, oriundos de França, Reino Unido e Portugal, entre outros.

A Capitania do Porto da Horta recomenda, também, a toda a navegação que "proceda com prudência acrescida se navegar na proximidade" da Madalena do Pico, na ilha do Pico, uma vez que se irá proceder a um espetáculo pirotécnico na noite de passagem de ano, com lançamento do fogo a sul das piscinas municipais.