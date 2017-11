Insula traz tunas femininas de vários pontos do país

Este sábado, pelas 20h00, a Tuna Com Elas leva a efeito a décima quarta edição do Insula - Festival Nacional de Tunas Femininas.

O certame académico volta a decorrer no Coliseu Micaelense, em Ponta Delgada, que acolherá quatro tunas femininas de vários pontos do país e a concurso: Desportuna - Tuna Feminina da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, Egitúnica - Tuna Feminina do Instituto Politécnico da Guarda, TFEP - Tuna Feminina de Economia do Porto e Tuna D'Elas - Tuna Feminina da Universidade da Madeira.

Entretanto, também a Tuna Mista da Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada - Enf'In Tuna, a Tuna Académica da Universidade dos Açores (TAUA) e a Tuna Masculina da Universidade dos Açores - Os Tunídeos participarão no serão musical, que será apresentado pelos Tunalhos - Grupo de Jograis da Universidade dos Açores.

A tuna feminina da academia açoriana informa, em nota de imprensa, que os bilhetes para o espetáculo têm um custo de seis euros e que já podem ser adquiridos na bilheteira do Coliseu Micaelense, no bar da Universidade dos Açores (entre as 10h00 e as 18h00) ou através do sítio online www.bol.pt.

Além disso, a Tuna Com Elas adianta que a festa do Insula arranca já na sexta-feira com uma recepção às tunas convidadas no Sentado em Pé e termina com um after-party, no sábado, a ter lugar no 'campus' da Universidade dos Açores e ao som dos DJ Brazilian Beat, Manolow e Patricia Leite.