Instabilidade no tempo vai manter-se em sete ilhas dos Açores

A Proteção Civil dos Açores emitiu hoje de manhã um alerta tendo em conta "as condições de forte instabilidade" que afetam o estado do tempo nas ilhas dos grupos central e oriental, devido a uma depressão a sul do arquipélago.

Segundo a Proteção Civil açoriana, que cita o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), essa depressão “continua a provocar condições de forte instabilidade”.

O IPMA colocou as ilhas do grupo central do arquipélago (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) sob aviso meteorológico amarelo até as 14:00 locais de hoje (mais uma hora em Lisboa) devido às previsões de chuva e trovoada.

Para as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) o aviso amarelo, ativado por causa das previsões de precipitação e trovoada, vai vigorar até às 23:00 locais de hoje (mais uma hora em Lisboa).

O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala de quatro e refere-se a uma “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.

Devido a estas previsões, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção.