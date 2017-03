Inspeção Regional de Saúde sem pessoal para analisar todos os processos instaurados

A falta de pessoal na Inspeção Regional de Saúde (IReS) dos Açores impediu a instituição de analisar todos os processos instaurados o ano passado, revela o seu relatório de atividade relativo a 2016.



De acordo com o documento em causa, disponível no site do Governo dos Açores (www.azores.gov.pt), dos 80 processos instaurados ao longo do ano passado pela IReS (menos 24 do que no ano anterior), apenas 47 foram concluídos, o que representa uma percentagem de apenas 58,8%.

O relatório da Inspeção de Saúde adianta que esta reduzida percentagem de processos concluídos resulta, em parte, do aumento dos processos considerados complexos e também da "diminuição de recursos humanos, que já de si então escassos" (o quadro de pessoal diminuiu de 8 para 7 elementos).

"É expectável que esta situação se agrave de forma acentuada, com a situação de um dos inspetores, que se encontra incapacitada para o trabalho por motivo de gravidez de risco, a que se seguirá a licença de maternidade", adverte o inspetor regional da Saúde, Paulo Gomes, no referido relatório.

O documento agora divulgado adverte para a necessidade de haver um "reforço do quadro de pessoal" da IReS, considerando que esta é "uma das principais lacunas deste serviço", tema que tem sido, aliás, objeto de "sucessivos alertas", mas "cuja gravidade se tem vindo a acentuar".

Entre as ações realizadas pela Inspeção Regional de Saúde em 2016, destaque para uma auditoria ao trabalho extraordinário e às prevenções no Hospital do Espírito Santo, em Ponta Delgada, e uma auditoria às listas de espera cirúrgicas na mesma unidade de saúde, além de inspeções e fiscalizações na área da psiquiatria e serviços de fisioterapia convencionados com o Serviço Regional de Saúde.