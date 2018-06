Inspeção deteta 321 casos de trabalho ilegal

As mais lidas

Santa Clara tranquilo em relação ao recurso do União da Madeira para o pleno do CD.

Portugal vence Marrocos com mais um golo de Ronaldo.

Governo autoriza reestruturação do setor público empresarial.

Descoberto novo campo hidrotermal ao largo da ilha do Faial.

Inspeção Regional do Trabalho detetou 321 trabalhadores em situação irregular ao longo deste ano. A maioria dos casos aconteceu nos setores da construção civil e restauração.

