Inquérito mostra portugueses pouco conhecedores sobre os oceanos

Os portugueses defendem mais informação sobre os ecossistemas marinhos e estão preocupados com o futuro dos oceanos, mas revelam pouco conhecimento sobre os mesmos, pode concluir-se das respostas a um inquérito divulgado esta segunda-feira.

O inquérito, feito este mês junto de dois mil portugueses adultos, indica que 75% estão preocupados com o futuro dos oceanos. Mas 54% respondeu “baleia azul”, um mamífero, à pergunta “qual o maior peixe do oceano?”. Só 20% referiram corretamente o tubarão-baleia como o maior peixe.

O inquérito foi feito por uma empresa britânica para a plataforma de aluguer de alojamento 'Airbnb', e, se forem extrapoladas as respostas, 76% dos portugueses pensa que os oceanos são muito importantes para a vida da humanidade.

E também que a maior parte (65%) defende um melhor conhecimento dos mares, e que 63% quer ver o Governo a fazer mais para garantir que a população aprenda mais sobre o impacto dos humanos sobre os oceanos e como protegê-los.

Metade dos portugueses (ainda extrapolando os resultados do inquérito) consome pescado e marisco sem conhecer se a origem é sustentável e mais de um terço admite que deveria proteger os oceanos apesar de não saber como, mas ainda assim é grande a percentagem (40%) dos que se comprometem a reciclar produtos plásticos.

O inquérito revela ainda que 80% dos portugueses dizem que há cinco oceanos no planeta e ainda há uma franja de 1% que está convencida de que existem apenas dois oceanos.

O inquérito surge a propósito de um desafio a habitantes de 13 países, quatro deles na Europa, Portugal incluído, para que expliquem o que sonham explorar no fundo mar. As três melhores respostas são premiadas com a possibilidade de mergulhar num submergível até aos mil metros nas Bahamas.

Para concretizar a iniciativa a 'Airbnb' e a cadeia de televisão britânica BBC Worldwide anunciaram hoje que o navio de investigação marítima da OceanX (uma organização de investigação e divulgação oceânica), Alucia (usado na série da BBC Blue Planet II), passou a ser anunciado na plataforma.