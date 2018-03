Iniciativa "Uma imagem solidária" apoia associação Acreditar

A iniciativa #UMAIMAGEMSOLIDARIA realiza-se de 10 a 14 de maio na Fundação Portuguesa das Comunicações, em Lisboa, vai juntar fotojornalistas e fotógrafos amadores, e os donativos pela aquisição das fotografias vão reverter para a Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, “para que seja possível continuarem a apoiar as crianças e famílias que sofrem com esta doença”, disse à agência Lusa o fotojornalista António Cotrim, que coordena a iniciativa, com o fotojornalista Paulo Guerrinha e o fotógrafo Carlos Almeida. “São estes heróis que nos dão também uma grande lição de vida. Perdem anos da sua infância nesta batalha, mas mantêm a esperança no olhar. Não é uma obrigação, é um dever ajudar e contribuir para que esta associação possa continuar a funcionar e a dar algum conforto às crianças e famílias que dela dependem”, disse Cotrim. “Contamos uma vez mais com o apoio de todos, para tornar esta iniciativa uma realidade e alcançar o sucesso que as crianças merecem”, acrescentou, referindo que, este ano, a iniciativa convidou para sua embaixadora a criadora de moda Fátima Lopes. Outra novidade, este ano, é a participação de fotojornalistas fora de Portugal, nomeadamente de Macau, além de “amantes da fotografia”. O tema das fotografias é livre e, entre os nomes que já garantiram a sua presença, além de António Cotrim, estão Mário Cruz, Leonardo Negrão, António Homem Cardoso, Rui Palha, Rui Caria e Gonçalo Lobo Pinheiro. A base de partida para cada fotografia é de vinte euros, disse o fotógrafo, referindo que este ano “todas as fotografias são emolduradas”. “Este ano, as fotografias não terão identificado o seu autor, de forma visível, a identificação está colocada na parte de trás e só depois de feito o donativo, é que quem o faz fica a saber”, explicou, apelando uma participação significativa, "que ultrapasse o monte do ano anterior". António Cotrim, fotojornalista da agência Lusa, adiantou que #UMAIMAGEMSOLIDARIA é já "uma marca registada", que vai ter uma regularidade anual, sempre com objetivos solidários. "Em cada ano vamos renovar os participantes e a quem se destina a doação, mantendo sempre como mote a solidariedade, acreditando que vamos contar com cada vez mais apoio", declarou. A organização da iniciativa, que conta com o apoio da Colorfoto (impressões) e da EasyGest Mediação Imobiliária, tem previsto entregar os donativos à Acreditar, no próximo dia 01 de junho, Dia Mundial da Criança. No ano passado, a iniciativa, que se realizou em Lisboa e no Porto, reuniu 234 fotojornalistas e outros fotógrafos profissionais.