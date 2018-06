Inglaterra e Bélgica podem apurar-se, Colômbia e Polónia jogam ‘sobrevivência’

A Inglaterra e a Bélgica podem apurar-se este domingo para os oitavos de final do Mundial de futebol 2018 de futebol, em caso de vitória dos ingleses sobre o Panamá, no grupo G, enquanto Polónia e Colômbia defrontam-se a precisar de ganhar.

Pelas 13:00 de Lisboa, os ingleses entram em campo em Nijni Novgorod, sabendo que uma vitória basta para os apurar para os ‘oitavos’ e para ‘arrastar’ consigo a Bélgica, a quem até basta o empate naquele jogo, depois de no sábado ter vencido a Tunísia por 5-2, atingindo os seis pontos em dois jogos.

Com três pontos, a Inglaterra apura-se em caso de vitória, uma vez que Panamá e Tunísia ainda não pontuaram, e garante a discussão do primeiro lugar do grupo com os belgas, o melhor ataque do torneio com oito golos.

Na primeira ronda, um ‘bis’ de Harry Kane deu a vitória aos ingleses frente aos tunisinos (2-1), enquanto a outra formação europeia, a Bélgica, triunfou sobre o estreante Panamá por 3-0, com dois tentos de Lukaku, a par de Cristiano Ronaldo o melhor marcador da prova, com quatro golos.

No grupo H, a segunda jornada poderá servir para confirmar uma das ‘surpresas’ e para ‘salvar’ uma das equipas teoricamente favoritas, com Japão e Senegal, que venceram na primeira ronda, a discutirem entre si a liderança da ‘poule’.

Em caso de vitória, nipónicos ou senegaleses, que jogam em Ecaterimburgo pelas 16:00 de Lisboa, podem desde já garantir o apuramento, uma vez que a Polónia, que perdeu por 2-1 com os africanos, e a Colômbia, que sucumbiu pelo mesmo resultado perante os asiáticos, se defrontam com pouca margem de manobra.

Se uma vitória para qualquer uma das equipas no confronto em Kazan (19:00) volta a colocar os ‘oitavos’ em cima da mesa, a derrota praticamente arreda da luta a outra equipa, enquanto o empate seria penalizador para ambos os lados.