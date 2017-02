INE divulga hoje taxa de desemprego de 2016

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga hoje as Estatísticas do Emprego relativas ao quarto trimestre de 2016 e a taxa anual de desemprego do ano passado, que deverá ter ficado nos 11 ou 11,1%.



De acordo com os analistas contactados pela agência Lusa, a taxa de desemprego para o ano de 2016 deverá ter ficado nos 11% ou 11,1%, ligeiramente abaixo da estimativa do Governo de 11,2%. Segundo o gabinete nacional de estatísticas, em 2015 a taxa de desemprego em Portugal foi de 12,4%. No ano passado, a taxa de desemprego calculada pelo INE para o primeiro trimestre situou-se nos 12,4%, baixando no segundo trimestre para os 10,8% e no terceiro trimestre para os 10,5%. Em termos mensais, a estimativa provisória para dezembro é de que a taxa de desemprego se tenha situado nos 10,2%, baixando dos 10,5% observados em novembro. Analistas contactados pela Lusa estimaram para o quarto trimestre de 2016 uma taxa de desemprego 10,4% ou 10,5%. No Orçamento do Estado para 2017, o Governo estimava que a taxa de desemprego se fixasse em 11,2% em 2016 e que baixasse para os 10,4% este ano.