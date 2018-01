Indicador de Atividade Económica dos Açores cresceu 2,4% em novembro de 2017

O Indicador de Atividade Económica (IAE) dos Açores registou um crescimento de 2,4% no mês de novembro de 2017, segundo dados do Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA), divulgados hoje.

“O IAE, índice analisado e publicado nos Açores desde 2014, que permite acompanhar a evolução, no curto prazo, da economia regional, revela que, em novembro de 2017, a evolução foi de 2,4%, representando também um aumento em relação ao mesmo mês do ano anterior, em que o crescimento registado foi de 1,6%”, adiantou o Governo Regional, numa nota do Gabinete de Apoio à Comunicação Social.

O crescimento de novembro foi, ainda assim, menor do que o registado nos meses de outubro (2,8%), setembro (2,7%) e agosto (2,5%).

Segundo o executivo açoriano, este é o quinto mês consecutivo em que o Indicador de Atividade Económica regista um crescimento “acima dos dois por cento”.

O cálculo do Indicador de Atividade Económica tem por base as séries estatísticas relativas a “Leite entregue nas fábricas”, “Gado Abatido”, "Pesca Descarregada”, “Produção de Energia”, “Produção de Produtos Lácteos” e “Consumo de Energia na Indústria”.

O Serviço Regional de Estatística dos Açores inclui ainda neste indicador os dados estatísticos referentes a “Venda de Cimento”, “Empregados na Construção Civil”, “Passageiros Desembarcados Via Aérea”, “Dormidas nos Estabelecimentos Hoteleiros”, “Empréstimos Bancários”, “Prédios Transacionados” e “Levantamentos Multibanco”.

Segundo o SREA, os dados apresentados “são valores ajustados da sazonalidade, calibrados pela variação do Produto Interno Bruto (PIB) e alisados pelo método de médias móveis de três meses”.