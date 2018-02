Indicador brasileiro aponta para crescimento económico de 1,04% em 2017

O Banco Central do Brasil anunciou esta segunda-feira que o Índice de Atividade Económica (IBC) brasileiro, considerado um valor indicativo da variação do Produto Interno Bruto (PIB), registou um aumento de 1,04% no ano passado.

Em dezembro, o nível de atividade económica do país cresceu 1,41% frente ao mês de novembro. Foi o quarto aumento mensal seguido do indicador.

Os dados do IBC-Br estão em linha com projeções do mercado financeiro realizadas em dezembro no boletim Focus, que previu um crescimento de 1% do PIB do país em 2017.

Este indicador é divulgado mensalmente pelo Banco Central brasileiro e traz informações sobre o desempenho da indústria, comércio, serviços e agropecuária.

O resultado oficial do PIB brasileiro do ano passado será divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no dia 01 de março.