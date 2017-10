Independentes vencem em 17 concelhos, mais quatro do que em 2013

As candidaturas independentes conquistaram nas eleições autárquicas de domingo 17 câmaras municipais, mais quatro do que em 2013, e em 13 destes municípios conseguiram maioria absoluta.





Entre as 17 câmaras independentes, há cinco que até agora pertenciam a partidos como o PS, o PSD ou o PCP: as de Vila do Conde (conquistada por Elisa Ferraz), de Águeda (Jorge Almeida), de Vizela (Vítor Abreu), de São João da Pesqueira (Manuel Cordeiro) e de Peniche (Henrique Bertino).

Em relação às eleições autárquicas de há quatro anos, 11 câmaras municipais elegeram e mantiveram os movimentos independentes que as lideravam, três das quais no distrito de Évora: Borba, Estremoz e Redondo.

Além destes três concelhos, os candidatos independentes foram reeleitos em oito câmaras: Porto, Anadia (Aveiro), Aguiar da Beira (Guarda), Portalegre, Vila Nova de Cerveira (Viana do Castelo), Calheta de São Jorge (Açores), São Vicente e Ribeira Brava (Madeira) e em Oeiras (Lisboa), onde Isaltino Morais venceu o também independente Paulo Vistas, seu antigo vice-presidente.

A Câmara de Matosinhos, distrito do Porto, foi a única das 13 eleitas em 2013 que deixou de ter um líder independente, passando a ser do PS, com a vitória de Luísa Salgueiro.

Há quatro anos, a Câmara de Santa Cruz, na Madeira, foi ganha pelo movimento Juntos Pelo Povo, que em 2015 se tornou oficialmente um partido e que repetiu a vitória neste domingo.

Em 2013, os candidatos independentes venceram oito das 13 câmaras por maioria absoluta, enquanto no domingo, dos 17 municípios, 13 foram ganhos com maioria absoluta.

Às 12:00 de hoje, quando ainda faltavam fechar os concelhos do Funchal (Madeira), Maia e Felgueiras (Porto), Fafe (Braga), Nelas (Viseu) e Ponte de Lima (Viana do Castelo), os candidatos independentes tinham obtido cerca de 347.000 votos para as câmaras e 497.000 para as Assembleias de Freguesia.

Concorreram às eleições autárquicas deste ano mais de 90 candidaturas de cidadãos independentes às câmaras, quando em 2013 foram 77. Às assembleias de freguesia concorreram 948 listas de independentes.

Há quatro anos, além de 13 presidentes de câmara por grupos de cidadãos, foram ainda eleitos 342 presidentes de junta.