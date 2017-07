Incremento da atividade sísmica registado ao largo da Graciosa

A Proteção Civil dos Açores informou hoje que tem sido registado desde segunda-feira um "incremento da atividade sísmica" ao largo da Graciosa, mas referiu que nenhum evento sísmico foi sentido pela população.



Um comunicado emitido de manhã pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores explica que, segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), tem vindo a ser registado, desde as 07:55 locais (mais uma hora em Lisboa) de segunda-feira, um incremento da atividade sísmica numa região epicentral localizada no mar, entre 18 e 20 quilómetros a este/sueste da freguesia da Praia, na ilha Graciosa.

As autoridades adiantam que foram já registados 38 eventos, todos de baixa magnitude, tendo o mais forte ocorrido às 12:45 locais de segunda-feira, com magnitude 2 na escala de Richter.

Não há informação de qualquer evento ter sido sentido pela população, mas o CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação, emitindo novos comunicados caso necessário.

A presidente do CIVISA, Teresa Ferreira, explicou à agência Lusa que "diariamente é registada no arquipélago dos Açores sismicidade ao longo de um segmento que abrange principalmente os grupos central (Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa) e oriental (São Miguel e Santa Maria)".

No caso do incremento da atividade ao largo da Graciosa, a responsável sublinhou que se trata de "uma sismicidade caracterizada por apresentar baixa magnitude", acrescentando que "a distância a que se localiza da ilha Graciosa faz com que nenhum destes sismos tivesse sido sentido pela população".

Contudo, Teresa Ferreira admitiu que possa ocorrer um sismo de "maior magnitude" e sentido pela população.

"Mas, a noite foi bastante mais tranquila e há apenas a registar mais um evento ao longo das últimas horas", indicou, esta manhã.