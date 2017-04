Incidência de crianças em risco é maior na Povoação

Destaque da edição deste domingo é para as conclusões do relatório do recém-criado Comissariado dos Açores para a Infância sobre a atividade das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens



Na capa, a apresentação do projeto de Vítor Fraga, candidato do PS à Câmara de Ponta Delgada, para o município; assim como a revelação de que Álvaro Dâmaso desiste de avançar com uma candidatura à mesma autarquia. O aumento do número de imóveis classificados pela região é outro dos assuntos desta edição, onde se explica também como está a ser feito o corte de árvores nas encostas da lagoa das Sete Cidades. O Desporto, por sua vez, chama à capa que o Clube K vai discutir título da primeira divisão e que um antigo atleta está a tentar captar verbas para o Operário.